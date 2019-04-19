Порядок в Туле наводят 56 единиц техники

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-19T16:32:17+03:00

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19 апреля 2019 года, городские коммунальные службы проводят работу по уборке городских улиц, мойке и окраске ограждений безопасности и бордюрного камня.

В работах задействованы 150 рабочих и 56 единиц техники.

Осуществляется мойка бортового камня на ул. Советской, Староникитской, Октябрьской, Автомобилистов, Скуратовской, мойка ограждений на улице Кауля, Сатароникитской. Также работы проходят на Скуратовском путепроводе, Демонстрации, Болдина, Пролетарской, Л. Толстого, 9 Мая, Оборонной, Щекинском шоссе и др.

Окраска ограждений ведется на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте, на ул. Кауля, Староникитской, Кирова, Степанова, М. Горького. Бортовой камень красят на следующих улицах: Циолковского, Шевченко, Агеева, Вильямса, Кирова, Каминского, Пузакова, на Павшинском мосту и др.

Уборку смета ведут на улицах Хворостухина, Рязанской, Карпова, Автомобилистов и др. Далее уборка смета продолжится на улицах Баженова, Вересаева, в Максимовском и 18-м проездах.

ИСТОЧНИК KP.RU