2019-04-19T16:31:13+03:00
Общество

Тульские школы вошли во Всероссийский ТОП-300

Виктория ЯКУШИНА
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По результатам традиционного исследования, проводимого рейтинговым агентством RAEX-Аналитика, две образовательные организации, подведомственные управлению образования администрации города Тулы, вошли во Всероссийский рейтинг 300 лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие ВУЗы России:

- МБОУ «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» заняло 240 позицию;

- МБОУ «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» заняло 286 позицию.

В 2019 году впервые в рамках исследования сформирован рейтинг ТОП-20 школ Центрального федерального округа по количеству поступивших в ведущие ВУЗы России, в который вошли те же образовательные организации города Тулы:

- МБОУ «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» (14 позиция);

- МБОУ «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» (20 позиция).

В ходе исследований проанализирована информация о 150000 выпускниках более чем 16000 школ России, ставших студентами 33 ведущих ВУЗов страны в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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