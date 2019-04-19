В Туле продолжается отлов бездомных животных
За минувшую неделю было поймано и определено в приют 5 собак
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Специалисты ООО «Континент +» выезжали на вызовы по просьбам жителей Тулы десять раз.
Отлов безнадзорных животных производился на следующих территориях:
- с. Высокое;
- по ул. Мосина;
- с. Торхово;
- пос. Скуратово;
- д. Медвенка;
С отловленными животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.
Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.
ИСТОЧНИК KP.RU