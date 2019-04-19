В Туле продолжается отлов бездомных животных

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-19T16:29:32+03:00

За минувшую неделю было поймано и определено в приют 5 собак

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Специалисты ООО «Континент +» выезжали на вызовы по просьбам жителей Тулы десять раз.

Отлов безнадзорных животных производился на следующих территориях:

- с. Высокое;

- по ул. Мосина;

- с. Торхово;

- пос. Скуратово;

- д. Медвенка;

С отловленными животными будет проведен комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Напоминаем, что заявку на отлов бродячих собак туляки могут оставить в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Гоголевская, д. 53б, либо по телефонам: 8 (4872)56-58-10, 8 (4872)21-46-41.

ИСТОЧНИК KP.RU