2019-04-19T16:47:36+03:00
Происшествия

Под Тулой автопоезд столкнулся с машинами дорожных служб: есть погибший

Также известно об одном пострадавшем [фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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На 297 км атводороги М4, на территории Ефремовского района Тульской области, произошло ДТП.

Столкнулись три авто.

По предварительным данным, автопоезд, двигаясь в северном направлении, столкнулся с "Газелью" дорожных служб, которая по инерции столкнулась с "КамАЗом" дорожных служб.

Оба автомобиля дорожных служб стояли на месте и проводили ремонтные работы.

В результате ДТП загорелись автопоезд и "Газель".

Один человек погиб, еще один пострадал. Оба находились в салоне "Газели".

- В настоящее время движение на указанном участке трассы ограничено. Сотрудники ГИБДД проводят работу по установлению обстоятельств происшествия и организации дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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