Под Тулой автопоезд столкнулся с машинами дорожных служб: есть погибший
На 297 км атводороги М4, на территории Ефремовского района Тульской области, произошло ДТП.
Столкнулись три авто.
По предварительным данным, автопоезд, двигаясь в северном направлении, столкнулся с "Газелью" дорожных служб, которая по инерции столкнулась с "КамАЗом" дорожных служб.
Оба автомобиля дорожных служб стояли на месте и проводили ремонтные работы.
В результате ДТП загорелись автопоезд и "Газель".
Один человек погиб, еще один пострадал. Оба находились в салоне "Газели".
- В настоящее время движение на указанном участке трассы ограничено. Сотрудники ГИБДД проводят работу по установлению обстоятельств происшествия и организации дорожного движения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU