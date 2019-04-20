Планируется восстановление боевого пути Тульского рабочего полка

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-19T16:18:52+03:00

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19 апреля 2019 года, глава администрации города Тулы встретился с участниками отряда «Отчизна», который входит в поисковый центр «Искатель».

Поисковики передали Евгению Авилову благодарность от «Поискового Движения России» за помощь, которую администрация города оказывает местному движению.

Участники поискового отряда «Отчизна» Константин Лихошерст и Дмитрий Михайлов рассказали, что их отряду в этом году исполнилось 10 лет. Работа поисковиков за это время вышла на международный уровень. В марте этого года по приглашению польской и латвийской сторон тульские поисковики принимали участие в раскопках на местах так называемого Курляндского котла. В результате были подняты останки 8 советских солдат.

Поисковики вели раскопки в Латвии и в прошлом году. Работали под символикой администрации города Тулы.

Константин Лихошерст и Дмитрий Михайлов поблагодарили Евгения Авилова за помощь, которую администрация Тулы оказывает поисковому движению и попросили оказать содействие еще в одном проекте.

Участники отряда «Отчизна» намерены восстановить боевой путь Тульского рабочего полка, который в том числе принимал участие в боях под Калугой. Местный национальный парк «Угра» вышел к поисковикам с предложением увековечить на Калужской земле память о погибших туляках.

Глава администрации Тулы эту идею поддержал.

- С моей стороны всегда есть полное понимание и поддержка того, что вы делаете. От вас я прошу предоставить концепцию памятного места, как оно будет выглядеть. Может быть это будет блиндаж, в котором разместиться экспозиция, собранная в результате ваших экспедиций, - отметил Евгений Авилов.

ИСТОЧНИК KP.RU