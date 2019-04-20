Скверы Тулы ждет благоустройство

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-19T16:01:55+03:00

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в этом году будут благоустроены два общественны пространства

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Для благоустройства общественных пространств в Туле проводилось рейтинговое голосование, в котором приняло более 130 000 человек. Победителями стали два объекта.

Так, в Кировском сквере в этом году планируется провести первый этап работ. Будут обустроены неровности путем образования подпорных стенок с облицовкой клинкерной плиткой, организованы газоны в виде холмов, появится плиточное покрытие, будут заасфальтированы дорожки. Озеленение сквера планируется произвести по периметру, будет высажена живая изгородь. А еще в сквере посадят липы, уложат рулонный газон, произведут обустройство цветочного лабиринта из кустарника. Будет сделано освещение. На работы планируется потратить 49 миллионов рублей.

В рамках синхронизации мероприятий планируется реконструкция водонапорной башни с подсветкой, которая станет смотровой площадкой с видом на сквер.

На площади перед главпочтамтом предусмотрено обустройство плиточного пространства, реконструкция освещения, озеленение с организацией зеленых островков и обустройством клумб с посадкой деревьев. Будут установлены лавочки и урны.

Также планируется возрождение у главпочтамта часов в современном исполнении. В рамках проекта «Умный город» будет установлено 20 распознающих и обзорных камер. Стоимость проекта составит 34 миллиона рублей.

Кроме того, на данном общественном пространстве за счет средств инвестора планируется реконструкция подземного перехода с размещением кафе между входами в переход.

В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» будет благоустроено четыре общественных пространства:

- сквер Тулякам-Героям Советского Союза,

- ул. Кауля, сквер в районе д.12-16;

- пос. Сергиевский, ул. Центральная, в районе д.18;

- 2-ой Западный, (дубовая роща).

В сквере Тулякам-Героям Советского Союза будут проведены работы по замене тротуарной плитки, отремонтируют чашу фонтана, установят новые урны, лавочки, клумбы, заменят опоры освещения. На эти цели запланировано около 13,5 миллионов рублей.

В рамках текущего ремонта также будут проведены работы в ряде городских скверов.

Так, в сквере Льва Толстого отремонтируют плиточное покрытие, поправят, требующие ремонта скамейки.

В сквере на ул. Кауля запланирован ремонт дорожек, удаление аварийных деревьев и санитарная обрезка зеленых насаждений.

В целях экономии бюджетных средств, 20 апреля текущего года на территории муниципального образования стартует конкурс на лучшую концепцию общественного пространства по проспекту Ленина (четная сторона), ограниченного улицами Жаворонкова и Первомайская, которое планируется к благоустройству в 2020 году, в трех номинациях: «Общественное пространство – идеальный объект для отдыха», «Ландшафтное озеленение общественного пространства», «Арт-объект для общественного пространства». Итоги подведутся 20 июня с вручением призов: 3 графических планшета.

ИСТОЧНИК KP.RU