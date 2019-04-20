В Туле назвали лучшие трудовые династии

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-19T15:58:54+03:00

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В актовом зале главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу состоялось торжественное заседание городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, посвященное Празднику Весны и Труда.

В рамках мероприятия были названы лучшие трудовые династии, представители которых трудятся на металлургическом производстве, в машиностроении, медицине.

Также были награждены благодарственными письмами главы администрации города Тулы и ценными подарками победители конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в номинациях: «Лучший диспетчер», «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучшая акушерка», «Лучшая разработчик WEB и мультимедийных приложений», «Лучший работник химической промышленности», а также лучших учащихся среднего профессионального образования по специальности «Технология машиностроения», «Экономика и бухучет», «Информатика и вычислительная техника», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

Традиционно призом главы администрации города Тулы «Умелые руки» и поощрительным призом «За волю к победе» Центра занятости населения города Тулы награждены студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU