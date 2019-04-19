Тульскую «БИЛЛУ» оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-19T15:53:07+03:00

Фото: Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям,

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В апреле 2019 года Управлением Россельхознадзора проведена проверка соблюдения требований ветзаконодательства в отношении ООО «БИЛЛА» (г. Тула, ул. Демонстрации, д. 36).

В рамках проверки были выявлены нарушения:

- не соблюдение условий хранения продукции в холодильных камерах и морозильной камере (мясная продукция располагалась вплотную к стенам холодильника, не соблюдались требования к расстоянию между продукцией и стенами холодильной и морозильной камер);

- наличие продукции животного происхождения в витрине холодильника торгового зала без указания даты вскрытия упаковки и сроков годности данной продукции (колбаса «Пятницкая» вареная в количестве 2,128 кг, производитель АО Губкинский мясокомбинат Белгородская область), данная продукция снята с реализации и утилизирована;

- скопление конденсата в виде наледи на потолке низкотемпературной холодильной камеры для хранения продукции глубокой заморозки.

18 апреля 2019 года за нарушения ООО «БИЛЛА» и должностное лицо Общества привлечены к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 110 000 рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений и утилизации небезопасной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU