В Плавске открыли новое здание МО МВД России «Плавский»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-19T15:49:14+03:00

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В Плавске прошла церемония открытия нового здания Межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Правоохранители получили помещения, оснащенные всем необходимым для служебной деятельности. Особое внимание в здании уделено всем категориям граждан, которым созданы комфортные и удобные условия для посещения отдела МВД с целью подачи заявлений и обращений, а также при получении государственных услуг.

Как отметил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин, поздравивший личный состав отдела со своеобразным новосельем, удобство для населения и создание необходимых условий для сотрудников – критерии, которые стали основополагающими при организации работы в новом здании межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Здесь разместились все основные службы и подразделения органов внутренних дел. А первым мероприятием в новых помещениях стало подведение итогов оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела МВД России «Плавский» за 3 месяца 2019 года. Совещание провел начальник УМВД Сергей Галкин.

ИСТОЧНИК KP.RU