2019-04-19T14:15:54+03:00
Общество

В Туле проходит акция «Наркотикам - нет!»

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области проходит акция «Наркотикам - нет!».

В ее рамках проводятся рейды по выявлению и удалению с городских стен надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.

Сегодня, 19 апреля 2019 года, участникам акции стали представители тульских СМИ.

Им рассказали, как, не нарушая существующие правила, противодействовать рекламе, незаконно размещенной на фасадах зданий и сооружений, в том числе, пропагандирующей наркотические вещества.

В рамках мероприятия журналисты не только получили теоретические знания об этом, но и лично ликвидировали подобные объявления с городских фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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