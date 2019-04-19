В Туле проходит акция «Наркотикам - нет!»
Фото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области проходит акция «Наркотикам - нет!».
В ее рамках проводятся рейды по выявлению и удалению с городских стен надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.
Сегодня, 19 апреля 2019 года, участникам акции стали представители тульских СМИ.
Им рассказали, как, не нарушая существующие правила, противодействовать рекламе, незаконно размещенной на фасадах зданий и сооружений, в том числе, пропагандирующей наркотические вещества.
В рамках мероприятия журналисты не только получили теоретические знания об этом, но и лично ликвидировали подобные объявления с городских фасадов.
ИСТОЧНИК KP.RU