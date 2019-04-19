ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключил договор о сотрудничестве с международной кампанией «Восточный союз»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-19T11:13:34+03:00

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В рамках договора планируется осуществлять академические обмены между Китаем и Россией, а также привлекать учащихся из Китая на обучение по программам бакалавриата и магистратуры в ТГПУ им. Л. Н. Толстого с предварительной языковой и предметной подготовкой на подготовительном отделении.

В эти дни в Китае находится представитель университета - декан международного факультета Кашпирева Татьяна Борисовна, которая в рамках рабочего визита встречается с руководителями и учащимися средних школ г. Баотоу и г. Тайюнь.

В г. Баотоу была организована встреча с начальником международного отдела и заместителем директора по учебной работе Баотоуского легко-промышленного профессионального колледжа, а затем проведена презентация ТГПУ им. Л. Н. Толстого для 600 учащихся данного учебного заведения. На встрече с руководством Школы иностранных языков «Восточный союз» обсуждались перспективы сотрудничества в области образования и культуры.

В г. Тайюнь планируется не менее насыщенная программа: ежедневное посещение учебных заведений, переговоры с руководителями средних школ и встречи с учениками предвыпускных классов и их родителями.

Компания «Восточный союз» также имеет представительства в других городах на территории Китая. С целью продвижения российского образования компанией были подготовлены рекламные материалы о ТГПУ им. Л. Н. Толстого на китайском языке, опубликованы объявления в социальных сетях и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU