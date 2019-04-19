В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках пилотной модели взаимодействия с Университетом НТИ 20.35 состоится открытие студенческого проектного офиса

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-19T11:12:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Студенческий проектный офис станет объединением учащихся и преподавателей, готовых решать междисциплинарные задачи, стимулировать активность студенчества, развивать проектные инициативы в сфере приоритетных областей экономического развития.

На торжественном открытии с приветственным словом выступят ректор университета В.А. Панин и заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Е.В. Казмерчук.

О современных трендах цифровизации образования, рынках НТИ и сквозных технологиях расскажет проректор по научно-исследовательской работе К.А. Подрезов.

В программе – открытая лекция от управляющего директора АО «Полема» Д.А. Мартынова «Проектная деятельность: что, как и зачем?»

ИСТОЧНИК KP.RU