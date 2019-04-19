В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках пилотной модели взаимодействия с Университетом НТИ 20.35 состоится открытие студенческого проектного офиса
Студенческий проектный офис станет объединением учащихся и преподавателей, готовых решать междисциплинарные задачи, стимулировать активность студенчества, развивать проектные инициативы в сфере приоритетных областей экономического развития.
На торжественном открытии с приветственным словом выступят ректор университета В.А. Панин и заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Е.В. Казмерчук.
О современных трендах цифровизации образования, рынках НТИ и сквозных технологиях расскажет проректор по научно-исследовательской работе К.А. Подрезов.
В программе – открытая лекция от управляющего директора АО «Полема» Д.А. Мартынова «Проектная деятельность: что, как и зачем?»
ИСТОЧНИК KP.RU