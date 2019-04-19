2019-04-19T11:12:40+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках пилотной модели взаимодействия с Университетом НТИ 20.35 состоится открытие студенческого проектного офиса

Поделиться:
Изменить размер текста:

Студенческий проектный офис станет объединением учащихся и преподавателей, готовых решать междисциплинарные задачи, стимулировать активность студенчества, развивать проектные инициативы в сфере приоритетных областей экономического развития.

На торжественном открытии с приветственным словом выступят ректор университета В.А. Панин и заместитель министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Е.В. Казмерчук.

О современных трендах цифровизации образования, рынках НТИ и сквозных технологиях расскажет проректор по научно-исследовательской работе К.А. Подрезов.

В программе – открытая лекция от управляющего директора АО «Полема» Д.А. Мартынова «Проектная деятельность: что, как и зачем?»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участок улицы Бондаренко перекрыли
ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключил договор о сотрудничестве с международной кампанией «Восточный союз»
В Тульской области проходит конкурс профмастерства «Лучший по профессии»
На Фрунзе в Туле столкнулись две иномарки: пострадали двое
Более 90%: как ходит городской пассажирский транспорт в Туле
Назначен начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области
В Туле чествовали ветеранов боевых действий в Афганистане
Погода в Туле 19 апреля: ветрено, до +13 градусов
В деревне Поляны нашли боеприпасы времен войны
Девочек и мальчиков приглашают на кастинг «Лучшая детская модель Тулы 2019»
В Туле презентовали новые издания музея-заповедника «Куликово поле»
В 2021 году планируется создание национального парка «Тульские засеки»
Алексей Дюмин поздравил прославленного хоккеиста Валерия Каменского с днем рождения
В Заречье приводят в порядок "Тульское чаепитие"
Туляки могут создать свой сквер
Туляки могут принять участие в мастер-классе по ткачеству на дощечках
В тульских школах проходят «Уроки цифры»
За сутки в Туле произошло 24 ДТП
В Тульской области стартовал третий этап Всероссийского командно-штабного учения
В Туле пройдет акция «15 дней до Великой Победы»
В Плавске откроют новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Плавский»
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
В Тульской области поймали пьяного таксиста-нелегала
На субботнике в Туле высадят около 300 деревьев
В Туле за тонировку привлекли к ответственности 66 водителей
Житель Тулы попался на краже ливневых решеток
Фонтаны на площади Ленина в Туле чистят соляной кислотой
Мэр Тулы Юрий Цкипури провел встречу с жителями