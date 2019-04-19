2019-04-19T10:28:52+03:00
Происшествия

На Фрунзе в Туле столкнулись две иномарки: пострадали двое

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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18 апреля 2019 года, в 21:00 на пересечении улиц Фрунзе и Сойфера города Тулы произошло ДТП.

33-летний мужчина на автомобиле «Skoda Fabia» столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением молодого человека 20 лет.

В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Skoda», который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

Позже за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля «Volkswagen» - девушка 23 лет. Она после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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