На Фрунзе в Туле столкнулись две иномарки: пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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18 апреля 2019 года, в 21:00 на пересечении улиц Фрунзе и Сойфера города Тулы произошло ДТП.
33-летний мужчина на автомобиле «Skoda Fabia» столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением молодого человека 20 лет.
В результате ДТП в Туле пострадал водитель автомобиля «Skoda», который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
Позже за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля «Volkswagen» - девушка 23 лет. Она после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU