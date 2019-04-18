2019-04-18T17:23:25+03:00
Общество

Девочек и мальчиков приглашают на кастинг «Лучшая детская модель Тулы 2019»

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Для всех, кто мечтает об успешной карьере модели, модельное агентство GOLD Models объявляет кастинг на участие в уникальном фэшн - проекте «Лучшая детская модель Тулы» - 2019, отборочный тур телепроекта «Топ-модель по-детски». Фестиваль детского модельного искусства пройдёт в нашем городе уже в 7 раз. Приглашаются начинающие и профессиональные модели - девочки и мальчики от 4 до 16 лет.

В программе подготовки для участников:

- Конкурсная тематическая фотосессия и создание образа для каждой модели. Участие в предпоказе ESTET FASHION WEEK новой коллекции известного столичного дизайнера.

- Съемка в рекламе известного детского бренда.

- Мастер-класс по фотопозированию, моделингу, имиджу . Постановка выходов на финальное шоу (дефиле, сценическое движение, позирование).

- Дети-модели получат возможность принять участие в Неделе высокой моды «Mercedes-Benz Fashion Week», «Moscow Fashion Week», «Estet Fashion Week», публиковаться в глянцевых журналах Тулы и Москвы, выступать на престижных фэшн-марафонах, съемки для look-book всемирно известных детских брендов и многое другое.

- Каждому участнику в подарок от дирекции конкурса - фирменная футболка! Всех участников ждут специальные призы, подарки, дипломы и приглашения на самые престижные фэшн-проекты.

Победители представят Тульский регион на съемках международного телепроекта «Топ-модель по-детски» 4 сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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