В Туле презентовали новые издания музея-заповедника «Куликово поле»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-18T17:13:56+03:00

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18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в тульском филиале Государственного музея-заповедника «Куликово поле» – Музейно-выставочном центре «Тульские древности» состоялась презентация 10 новых изданий музея.

Музей приготовил книжные новинки для самой разной аудитории.

Туристам и всем любителям активного отдыха адресованы два путеводителя по Верхнему Дону. Издания подробно проиллюстрированы, в том числе схемами маршрутов.

Может, ценителям русской литературы музей может предложить новое издание повести Андрея Платонова «Епифанские шлюзы».

Новые издания ждут также любителей истории и археологии. К 100-летию российской академической археологии подготовлена монография по истории изучения археологических памятников Тульского края в 1760-1930-х годах. Также пополнилась серия изданий письменных источников по истории Куликова поля.

Специалистам и студентам будут интересны новые выпуски сборников научных статей по итогам конференций «Город Средневековья и раннего Нового времени» и «Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны».

Еще одно новое издание заинтересует коллег из других музеев. Это новая концепция развития музея-заповедника «Куликово поле», которая определяет генеральные цели и задачи учреждения культуры на ближайшее десятилетие.

Семьям и педагогам будет интересно открывать мир пернатых с помощью атласа-определителя «Птицы Куликова поля». Оригинальное и содержательное пособие способствует развитию бердвотчинга (наблюдения за птицами) – одного из наиболее динамично развивающихся направлений экологического туризма. Издание подготовлено при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Ведомство плодотворно сотрудничает с музеем-заповедником «Куликово поле», в том числе в вопросах сохранения биологического разнообразия, создания особо охраняемых природных территорий, развития экологического просвещения и экотуризма.

Научные сотрудники музея-заповедника принимают активное участие в работе над созданием национального парка «Тульские засеки», изучая археологическое, историческое и природное наследие засечных лесов.

В соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» на 2021 год запланировано создание особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Тульские засеки».

ИСТОЧНИК KP.RU