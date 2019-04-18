В 2021 году планируется создание национального парка «Тульские засеки»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-18T17:16:03+03:00

Создание данной территории в Тульской области запланировано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экология»

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На 2021 год запланировано создание особо охраняемой природной территории федерального значения – национального парка «Тульские засеки».

Об этом напомнили, 18 апреля 2019 года, в рамках презентации 10 новых изданий музея-заповедника «Куликово поле», который активно сотрудничает с министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в вопросах сохранения биологического разнообразия, создания особо охраняемых природных территорий, развития экологического просвещения и экотуризма.

Научные сотрудники музея-заповедника принимают активное участие в работе над созданием национального парка «Тульские засеки», изучая археологическое, историческое и природное наследие засечных лесов.

Создание данной территории в Тульской области запланировано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

ИСТОЧНИК KP.RU