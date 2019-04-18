2019-04-18T17:04:36+03:00
Общество

Алексей Дюмин поздравил прославленного хоккеиста Валерия Каменского с днем рождения

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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18 апреля 2019 года, советскому и российскому хоккеисту, Олимпийскому чемпиону, обладателю Кубка Стэнли, трехкратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР Валерию Каменскому исполняется 53 года.

Знаменитого хоккеиста поздравил с днем рождения губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Яркий спортсмен и замечательный человек, Вы душой болеете за хоккей и очень помогаете нам развивать его в регионе. Тульская область всегда Вам рада!

Валерий Каменский уделяет большое внимание развитию хоккея в нашем регионе, участвует в проведении мастер-классов для юных хоккеистов. По приглашению Алексея Дюмина он принимал участие в гала-матче Легенд хоккея со сборной Ночной лиги Тульской области, кубке Еврохима, международной практической конференции «Национальная программа подготовки хоккеистов КРАСНАЯ МАШИНА: Философия и базовые принципы» и других мероприятиях в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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