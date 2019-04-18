2019-04-18T16:22:17+03:00
Общество

В Заречье приводят в порядок "Тульское чаепитие"

К вечеру скульптура приобретет первоначальный вид – как в сентябре 2014 года, когда состоялось ее торжественное открытие
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

В Зареченском округе на постоянной основе проводятся работы по очистке и благоустройству памятников и скульптур.

Сегодня, 18 апреля 2019 года, планируется провести все необходимые работы по очистке скульптуры «Тульское чаепитие» от налета, а также обработать ее специальным оружейным маслом.

К вечеру скульптура приобретет первоначальный вид – как в сентябре 2014 года, когда состоялось ее торжественное открытие.

За два прошедших года в Заречье все памятные места и мемориалы были отремонтированы капитально. Тем не менее, на этих объектах в рамках месячника чистоты проводится очистка, благоустройство, а где необходимо – косметический ремонт. В частности, 20 апреля в ходе субботника планируется отремонтировать памятник в поселке Хомяково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девочек и мальчиков приглашают на кастинг «Лучшая детская модель Тулы 2019»
В Туле презентовали новые издания музея-заповедника «Куликово поле»
В 2021 году планируется создание национального парка «Тульские засеки»
Алексей Дюмин поздравил прославленного хоккеиста Валерия Каменского с днем рождения
Туляки могут создать свой сквер
Туляки могут принять участие в мастер-классе по ткачеству на дощечках
В тульских школах проходят «Уроки цифры»
За сутки в Туле произошло 24 ДТП
В Тульской области стартовал третий этап Всероссийского командно-штабного учения
В Туле пройдет акция «15 дней до Великой Победы»
В Плавске откроют новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Плавский»
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
В Тульской области поймали пьяного таксиста-нелегала
На субботнике в Туле высадят около 300 деревьев
В Туле за тонировку привлекли к ответственности 66 водителей
Житель Тулы попался на краже ливневых решеток
Фонтаны на площади Ленина в Туле чистят соляной кислотой
Мэр Тулы Юрий Цкипури провел встречу с жителями