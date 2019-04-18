В Заречье приводят в порядок "Тульское чаепитие"

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-18T16:22:17+03:00

К вечеру скульптура приобретет первоначальный вид – как в сентябре 2014 года, когда состоялось ее торжественное открытие

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В Зареченском округе на постоянной основе проводятся работы по очистке и благоустройству памятников и скульптур.

Сегодня, 18 апреля 2019 года, планируется провести все необходимые работы по очистке скульптуры «Тульское чаепитие» от налета, а также обработать ее специальным оружейным маслом.

К вечеру скульптура приобретет первоначальный вид – как в сентябре 2014 года, когда состоялось ее торжественное открытие.

За два прошедших года в Заречье все памятные места и мемориалы были отремонтированы капитально. Тем не менее, на этих объектах в рамках месячника чистоты проводится очистка, благоустройство, а где необходимо – косметический ремонт. В частности, 20 апреля в ходе субботника планируется отремонтировать памятник в поселке Хомяково.

ИСТОЧНИК KP.RU