24 апреля передвижная приемная продолжит работу на территории Пролетарского округа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-18T16:20:01+03:00

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Обращения граждан будут приниматься с 10.00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Шатское», д. Морозовка, ул. Центральная, д. 9 (у фельдшерско-акушерского пункта).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU