Туляки могут создать свой сквер

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-18T16:19:14+03:00

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В Туле стартовал конкурс на разработку лучшей концепции общественного пространства, расположенного по проспекту Ленина, ограниченного улицами Первомайская и Жаворонкова (четная сторона).

Общественное пространство отобрано по итогам рейтингового голосования для благоустройства в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Конкурс проводится в четыре этапа с 20 апреля по 20 июня:

- 1 этап (с 20 по 30 апреля включительно): прием заявок на участие;

- 2 этап (с 1 по 10 мая включительно): рассмотрение заявок на участие муниципальными общественными комиссиями;

- 3 этап (с 11 мая по 10 июня включительно): направление проектов в управление по благоустройству администрации города Тулы;

- 4 этап (с 11 июня по 20 июня включительно): рассмотрение и определение победителей конкурсной комиссией.

Участники могут задавать вопросы по конкурсу до 30 апреля 2019 года представителю организатора конкурса по телефону: 55-03-93 или по адресу электронной почты E-mail: KozhuhovaTN@cityadm.tula.ru

Текст Положения можно посмотреть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU