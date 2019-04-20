В Туле пройдет открытие выставки «По живому»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-18T16:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

25 апреля 2019 года, Тульский историко-архитектурный музей приглашает на открытие выставки «По живому», которую составили графические работы одного из крупнейших российских художников нашего времени Олега Кудряшова из коллекции Владимира Беликова.

Олег Кудряшов родился в 1932 г. в Москве. В молодости ему прочили славу лучшего художника-мультипликатора, но он выбрал станковую графику и остаётся верен ей на протяжении всей жизни. Бескомпромиссная творческая позиция не позволяла ему встроиться в художественный контекст. Играть по правилам официального советского искусства он не мог почти физически и в 1974 г. был вынужден эмигрировать. Перед отъездом художник уничтожил практически всё созданное им к тому времени — отчасти из-за запрета на вывоз своих работ, отчасти — из принципиальных соображений. В течение почти четверти века (и почти безвыездно) жил в Лондоне. В этой, «второй жизни», добился признания, сотрудничал с известными галереями, крупными музеями и влиятельными художественными институциями. Тем не менее, в 1997 г. Кудряшов вернулся на Родину: в очередной раз сказалась его природная неуживчивость. Множество работ при этом снова было уничтожено. Неслучайно его недавняя выставка в Вашингтоне называлась «Против шерсти».

Олег Кудряшов по-прежнему верен графике (главным образом, это офорт, техника сухой иглы, гравюра на линолеуме), но подчас обращается и к скульптуре (рельефы и пространственные композиции из металла и бумаги), к видео и анимации, и даже к перформансам. «Клокочущие» от внутренней энергии, монохромные (до 1980 г.) и цветные гравюры достигают подчас «рекордных» размеров (самая большая — 5,5 на 6,5 метров). При этом в большинстве случаев художник делает только один оттиск. Следующий, если до него всё же доходит дело, всегда отличается от первого, поскольку автор успевает что-то добавить к изначальному рисунку. Из схожих красочных листов художник часто формирует трёхмерные объекты. Творчество Олега Кудряшова глубоко укоренено в отечественной традиции: наряду с аллюзиями на наследие русского авангарда, оно отталкивается и от народной картинки (лубка), и даже от приёмов и образов иконописи.

Работы Олега Кудряшова хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного Русского музея, музея Виктории и Альберта и галереи современного искусства Тейт в Лондоне, Национальной галереи в Вашингтоне и многих других музеев мира. Художник — лауреат Государственной премии России (2000).

Место: ТИАМ, Дом Крафта, (проспект Ленина, 25).

Время: четверг, 25 апреля, 18:00.

Вход свободный.

Телефон для справок: 70-40-58.

E-mail: info@tiam-tula.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU