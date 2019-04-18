Туляки могут принять участие в мастер-классе по ткачеству на дощечках
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19 апреля в музее «Тульские древности» пройдет мастер-класс от Екатерины Зерновой по ткачеству на дощечках
Мастерица расскажет тулякам об инструменте для ткачества - дощечках. Гости узнают почему дощечки были необычайно популярными для ткачества, почему их использовали и на Руси, и в Европе, и даже в странах Нового света, и смогут самостоятельно изготовить пояса на дощечках.
Начало: 17:00 Стоимость – 150 рублей
Запись по телефону: +7 (4872) 36-16-63 или по e-mail: tuldrev@kulpole.tula.net
ИСТОЧНИК KP.RU