Туляки могут принять участие в мастер-классе по ткачеству на дощечках

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-18T16:15:48+03:00

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19 апреля в музее «Тульские древности» пройдет мастер-класс от Екатерины Зерновой по ткачеству на дощечках

Мастерица расскажет тулякам об инструменте для ткачества - дощечках. Гости узнают почему дощечки были необычайно популярными для ткачества, почему их использовали и на Руси, и в Европе, и даже в странах Нового света, и смогут самостоятельно изготовить пояса на дощечках.

Начало: 17:00 Стоимость – 150 рублей

Запись по телефону: +7 (4872) 36-16-63 или по e-mail: tuldrev@kulpole.tula.net

ИСТОЧНИК KP.RU