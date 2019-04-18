2019-04-18T15:41:53+03:00
Общество

В тульских школах проходят «Уроки цифры»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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С 15 по 21 апреля 2019 года, в образовательных организациях проходит третий этап открытых уроков по информатике в рамках Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».

Уроки посвящены вопросам управления проектами и интернет-безопасности. Участники уроков узнают, какими признаками обладают проекты в области информационных технологий, знакомятся с двумя подходами к управлению проектами: классическим методом «Водопад» и современным подходом «Аджайл» (Agile). На онлайн-тренажере пробуют руководить проектом онлайн, используя изученные подходы.

В уроках принимают участие представители правительства Тульской области, руководители ведущих организаций в сфере интернет-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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