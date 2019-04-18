2019-04-18T14:40:11+03:00
Общество

В Тульской области стартовал третий этап Всероссийского командно-штабного учения

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Тульская область продолжает принимать участие во Всероссийском командно-штабном учении МЧС России, которое проводится в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации c 16 по 18 апреля 2019 года.

18 апреля стартовал третий этап учения. На третьем этапе планируется отработать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и выполнения практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.

Проведены смотры готовности сил и средств, практически отработаны действия по ликвидации последствий происшествий, связанных с природными пожарами.

Главная цель учений - совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил Главного управления МЧС России по Тульской области и подсистемы РСЧС региона по ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения населения, повышение эффективности применения сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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