В Тульской области стартовал третий этап Всероссийского командно-штабного учения
Тульская область продолжает принимать участие во Всероссийском командно-штабном учении МЧС России, которое проводится в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации c 16 по 18 апреля 2019 года.
18 апреля стартовал третий этап учения. На третьем этапе планируется отработать вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров и выполнения практических мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.
Проведены смотры готовности сил и средств, практически отработаны действия по ликвидации последствий происшествий, связанных с природными пожарами.
Главная цель учений - совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил Главного управления МЧС России по Тульской области и подсистемы РСЧС региона по ликвидации чрезвычайной ситуации, организации жизнеобеспечения населения, повышение эффективности применения сил и средств.
ИСТОЧНИК KP.RU