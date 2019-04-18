В Туле пройдет акция «15 дней до Великой Победы»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-18T14:10:48+03:00

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С 24 апреля по 9 мая в Туле пройдет городская добровольческая гражданско-патриотическая акция.

Ежегодно, начиная c 2014 года уникальная акция «15 дней до Великой Победы» проводится в 20 регионах Российской Федерации, включая Тульскую область, и четырех союзных государствах для создания единого механизма сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Мероприятие способствует созданию условий для повышения гражданской ответственности, укрепления чувства сопричастности граждан к истории Великой Отечественной войны путем развития в молодежной среде традиции единовременного несения почётного караула как проявления особой благодарности и воздания почестей участникам событий ВОВ.

Акция проводится в несколько этапов:

- 11 - 18 апреля - подача заявки;

- 22 - 23 апреля - репетиции Почетного караула;

- 24 апреля с 14:00 до 16:00 - единовременное выставление Постов Памяти по адресам, указанным в положении;

- 24 апреля - 9 мая - информационная акция в СМИ и интернет - ресурсах, посвященная событиям ВОВ.

Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес: voluntertula@gmail.com в срок до 18 апреля 2019 года.

Подробная информация об акции по телефону: 36-43-56.

ИСТОЧНИК KP.RU