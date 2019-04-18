В Плавске откроют новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Плавский»
В пятницу, 18 апреля 2019 гола, в Плавске состоится церемония открытия и ввода в эксплуатацию нового здания Межмуниципального отдела МВД России «Плавский».
Сотрудники полиции получат новое здание, оснащенное всем необходимым для служебной деятельности.
Особое внимание в здании уделено всем категориям граждан, которым созданы комфортные и удобные условия для посещения отдела МВД с целью подачи заявлений и обращений, а также при получении государственных услуг.
Удобство для населения, создание необходимых условий для сотрудников – критерии, которые стали основополагающими при организации работы в новом здании межмуниципального отдела МВД России «Плавский».
Здесь разместятся все основные службы и подразделения органов внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU