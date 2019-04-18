2019-04-18T12:08:18+03:00
Общество

В Плавске откроют новое здание Межмуниципального отдела МВД России «Плавский»

В нем разместятся все основные службы и подразделения органов внутренних дел
Виктория ЯКУШИНА
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В пятницу, 18 апреля 2019 гола, в Плавске состоится церемония открытия и ввода в эксплуатацию нового здания Межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Сотрудники полиции получат новое здание, оснащенное всем необходимым для служебной деятельности.

Особое внимание в здании уделено всем категориям граждан, которым созданы комфортные и удобные условия для посещения отдела МВД с целью подачи заявлений и обращений, а также при получении государственных услуг.

Удобство для населения, создание необходимых условий для сотрудников – критерии, которые стали основополагающими при организации работы в новом здании межмуниципального отдела МВД России «Плавский».

Здесь разместятся все основные службы и подразделения органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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