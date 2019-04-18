В Тульской области поймали пьяного таксиста-нелегала
В Плавске сотрудники Госавтоинспекции поймали нетрезвого таксиста.
Как выяснилось, полицейские остановили для проверки, осуществляемой в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный перевозчик», машину "ВАЗ-2107" с фонарем легкового такси. Пассажиров в салоне не было.
При проверке сотрудники ДПС обратили заметили у 56-летнего водителя признаки алкогольного опьянения - запах спиртного изо рта, неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица.
В присутствии понятых водителя отстранили от управления авто, и предложили пройти медосвидетельствоание. Мужчина отказался.
Кроме того, водитель не предоставил полицейским путевку, обязательную для транспортных средств с опознавателями знаками такси.
В результате, сотрудники полиции составили административный протокол и подготовили материалы административного постановления.
В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU