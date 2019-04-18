2019-04-18T11:41:24+03:00
Происшествия

В Тульской области поймали пьяного таксиста-нелегала

Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего в Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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В Плавске сотрудники Госавтоинспекции поймали нетрезвого таксиста.

Как выяснилось, полицейские остановили для проверки, осуществляемой в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегальный перевозчик», машину "ВАЗ-2107" с фонарем легкового такси. Пассажиров в салоне не было.

При проверке сотрудники ДПС обратили заметили у 56-летнего водителя признаки алкогольного опьянения - запах спиртного изо рта, неустойчивость позы, покраснение кожных покровов лица.

В присутствии понятых водителя отстранили от управления авто, и предложили пройти медосвидетельствоание. Мужчина отказался.

Кроме того, водитель не предоставил полицейским путевку, обязательную для транспортных средств с опознавателями знаками такси.

В результате, сотрудники полиции составили административный протокол и подготовили материалы административного постановления.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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