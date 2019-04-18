На субботнике в Туле высадят около 300 деревьев
В рамках второго субботника приоритет будет отдан работам по озеленению города
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На субботнике в Туле высадят 267 деревьев и 2199 кустарника, в их числе сосны, клен, кусты пузыреплодника, спиреи и барбариса, рябина.
20 апреля в Туле в рамках проекта Генеральная уборка пройдет второй субботник. Определено 11 площадок, где пройдут первые в этом году работы по озеленению. Традиционно обновление зеленых насаждений пройдет также во дворах во всех территориальных округах города.
ИСТОЧНИК KP.RU