В Туле за тонировку привлекли к ответственности 66 водителей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-18T11:29:22+03:00

С 5 по 17 апреля в областном центре проводилось профилактическое мероприятие «Тонировка»

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В Туле за тонировку привлекли к административной ответственности 66 водителей. Сотрудники ГИБДД с 5 по 17 апреля провели профилактическое мероприятие «Тонировка».

За данное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, водитель обязан устранить правонарушение в течение 10 суток.

В противном случае при повторной остановке автомобиля сотрудники ДПС ГИБДД нарушителя доставят в суд, где в отношении него будет принято решение о наказании в виде штрафа от 500 рублей до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU