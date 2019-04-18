Житель Тулы попался на краже ливневых решеток

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-18T10:47:22+03:00

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Сотрудники полиции в Туле задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в кражах.

Как выяснилось, он совершал хищения рядом с бывшим строительным супермаркетом на окраине города. Пользуясь тем, что торговая точка не работает и рядом никого нет, мужчина забирал с территории ливневые решетки, чтобы в последствии сдать их на металлолом.

23-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном.

В отделении полиции «Ильинское» УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейскими выясняются все детали противоправной деятельности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU