Житель Тулы попался на краже ливневых решеток
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Сотрудники полиции в Туле задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в кражах.
Как выяснилось, он совершал хищения рядом с бывшим строительным супермаркетом на окраине города. Пользуясь тем, что торговая точка не работает и рядом никого нет, мужчина забирал с территории ливневые решетки, чтобы в последствии сдать их на металлолом.
23-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса признался в содеянном.
В отделении полиции «Ильинское» УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полицейскими выясняются все детали противоправной деятельности подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU