В Новомосковске "ЗАЗ" сбил мужчину

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-18T09:59:32+03:00

В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадал

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17 апреля 2019 года, в 14:25 на улице Садовского города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

25-летний молодой человек на автомобиле «ЗАЗ Шанс» сбил пешехода - мужчину 37 лет. Он, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги, из-за стоящего транспортного средства, по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП в Тульской области пострадал пешеход, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU