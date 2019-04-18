В Новомосковске "ЗАЗ" сбил мужчину
В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадал
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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17 апреля 2019 года, в 14:25 на улице Садовского города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
25-летний молодой человек на автомобиле «ЗАЗ Шанс» сбил пешехода - мужчину 37 лет. Он, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги, из-за стоящего транспортного средства, по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате ДТП в Тульской области пострадал пешеход, который с различными телесными повреждениями был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU