2019-04-18T09:50:33+03:00
Общество

Мэр Тулы Юрий Цкипури провел встречу с жителями

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Фото: ТулгордумаФото: Тулгордума
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Глава Тулы Юрий Цкипури провел встречу с председателями ТОС «Платоновский», «Ползуновский», старшими по домам и улицам. В мероприятии приняли участие начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков и его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко, общественный советник главы администрации города Дмитрий Голомысов.

Жители поблагодарили городские власти за большой объем работ, проводимый по благоустройству города, придомовых территорий, ремонт дорог, а также поделились своими проблемами. Основные темы, поднятые на встрече, касались благоустройства дворов, ямочного ремонта межквартальных проездов от ул. Оружейной до ул. Смидович, выделении земельного участка под гаражный кооператив, деятельности управляющих компаний и другие. На многие обращения жители получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов Юрий Цкипури взял на личный контроль.

В завершение градоначальник подвел итоги встречи.

– Руководители органов власти должны быть доступны для каждого человека, а их работа – прозрачна. Встречи, которые регулярно проводятся с жителями, активистами, общественниками, яркое тому подтверждение. Круг вопросов, которые поднимались сегодня, имеют точечный характер и будут прорабатываться. Администрация Тулы и депутаты городской Думы прилагают максимум усилий, чтобы наш города становился краше и уютнее. Благодарю вас за активную позицию и неравнодушие! – подчеркнул Юрий Иванович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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