Юрий Цкипури встретился с активистами ТОС

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-18T09:49:27+03:00

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Глава города Тулы Юрий Цкипури провели встречу с председателями ТОС «Михалково», «Серебровский», «Лихвинка», старшими по домам и улицам. Присутствовали также депутат Тульской городской Думы Александр Фаистов, начальник главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков и его заместитель по социальной политике Ирина Пилипенко. Встреча прошла в формате чаепития.

В беседе с жителями были затронуты темы благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, капитального ремонта многоквартирных домов и улично-дорожной сети. Также речь шла о реализации проекта «Народный бюджет»: активистов проинформировали о вариантах участия в программе, проконсультировали о подготовке необходимых документов.

– Председатели ТОС, старшие по домам – наиболее активная часть населения. Они знают обо всех насущных вопросах, которые волнуют жителей конкретной территории. Поэтому открытый диалог с активистами позволяет депутатам Тульской городской Думы оперативно реагировать на все просьбы и своевременно их решать, – говорит Глава Тулы Юрий Цкипури.

Фото: Тулгордума

ИСТОЧНИК KP.RU