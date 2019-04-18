В Туле расширили список льготных категорий в рамках социального проекта «Забота»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-18T09:41:32+03:00

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Согласно документу право на получение карты «Забота» имеют следующие категории граждан, зарегистрированные на территории муниципального образования город Тула:

- пенсионеры по старости, выслуге лет и инвалидности;

- участники ВОВ;

- инвалиды ВОВ;

- труженики тыла и вдовы погибших участников ВОВ;

- жители блокадного Ленинграда;

- бывшие узники фашистских концлагерей;

- жертвы политических репрессий;

- многодетные семьи;

- семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями;

- инвалиды I, II, III групп;

- ветераны боевых действий;

- ветераны труда;

- опекунские семьи;

- приемные семьи;

- семьи, потерявшие кормильца;

- женщины, достигшие возраста 55 лет;

- мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Всего в список льготных категорий входят около 30 тысяч туляков.

Напомним, что проект Единая дисконтная карта «Забота» реализуется в городе Туле с октября 2011 года по инициативе партии «Единая Россия» и главы администрации города Тулы Евгения Авилова. С каждым годом в тульском регионе программа набирает обороты, к проекту присоединились и другие муниципальные образования области. На сегодняшний день выдано более 250 тысяч карт, из которых 160 тысяч – в Туле.

Выдача карт «Забота» осуществляется в 23 пунктах:

1. Управление экономического развития администрации города Тулы (Центр Проекта Единая дисконтная карта «Забота»);

2. В 17 отделах по работе с территориями главных территориальных управлений администрации города Тулы по округам;

3. В секторах по работе с населением отдела социальной защиты населения по городу Туле в 5 районах города.

На сегодняшний день скидки в рамках проекта «Забота» предоставляют 215 предприятий (в составе которых 532 торговых объекта), расположенных на территории муниципального образования город Тула:

- аптеки и ортопедические салоны - 20 сетевых организаций, 175 аптек и аптечных пунктов;

- продукты питания - 20 организаций, 119 магазинов;

- рынки, ярмарки - 3;

- непродовольственные товары - 95 организаций, 143 магазина;

- институты с образовательными услугами, развивающие центры – 7;

- предприятия бытового обслуживания населения - 45 организаций, 56 пункта;

- центры с медицинскими услугами - 25 организаций, 29 медицинских учреждений.

Размер скидок составляет от 2% до 15%.

В числе участников программы: гипермаркеты «Лента», «Глобус», «Магнит», «Зельгрос», сеть супермаркетов «Пятерочка», торговая сеть «Спар».

Для обеспечения поддержки держателей карт «Забота» и взаимодействия с предпринимателями по телефону: 71-66-85 работает горячая линия. По адресу: ул. Советская, д.112, каб.11 работает консультационный пункт проекта, в котором оказывается вся необходимая помощь, обратившимся по вопросам действия карты «Забота».

ИСТОЧНИК KP.RU