В Туле стартует «Школа молодого тренера»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-18T09:30:35+03:00

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Молодежный многопрофильный центр «Родина» запускает обучающий проект «Школа молодого тренера».

Он направлен на развитие тренерства среди молодежи и предполагает обучение проведению мероприятий (тренингов, мастер-классов и др.) по развитию надпрофессиональных компетенций для последующего создания пула молодежных тренеров в г. Туле.

Стартовым мероприятием проекта станет двухдневный выездной интенсив, который пройдет 24-25 мая.

В рамках интенсива будет организовано обучение по следующим ключевым темам:

- технологии создания собственных обучающих продуктов, формы мероприятий, структура и методология тренинга;

- технологии тренерской работы;

- взаимодействие тренера с аудиторией, групповая динамика;

- личность молодёжного тренера: качества, компетенции, частые ошибки, цель, осознанность;

- навыки самопрезентации и продвижения тренера и др.

К участию в проекте приглашается активная молодежь Тулы в возрасте от 18 до 30 лет. Участие абсолютно бесплатное.

Заявки принимаются до 1 мая включительно. Количество мест ограничено.

Подробная информация по тел.: 49-88-19, 49-09-29.

ИСТОЧНИК KP.RU