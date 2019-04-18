В Туле стартует «Школа молодого тренера»
Молодежный многопрофильный центр «Родина» запускает обучающий проект «Школа молодого тренера».
Он направлен на развитие тренерства среди молодежи и предполагает обучение проведению мероприятий (тренингов, мастер-классов и др.) по развитию надпрофессиональных компетенций для последующего создания пула молодежных тренеров в г. Туле.
Стартовым мероприятием проекта станет двухдневный выездной интенсив, который пройдет 24-25 мая.
В рамках интенсива будет организовано обучение по следующим ключевым темам:
- технологии создания собственных обучающих продуктов, формы мероприятий, структура и методология тренинга;
- технологии тренерской работы;
- взаимодействие тренера с аудиторией, групповая динамика;
- личность молодёжного тренера: качества, компетенции, частые ошибки, цель, осознанность;
- навыки самопрезентации и продвижения тренера и др.
К участию в проекте приглашается активная молодежь Тулы в возрасте от 18 до 30 лет. Участие абсолютно бесплатное.
Заявки принимаются до 1 мая включительно. Количество мест ограничено.
Подробная информация по тел.: 49-88-19, 49-09-29.
ИСТОЧНИК KP.RU