Добровольцы займутся благоустройством воинских захоронений в Туле

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-18T09:29:26+03:00

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В Туле пройдет патриотическая акция «Память наших сердец». В ее рамках добровольцы займутся благоустройством воинских захоронений, братских могил советских воинов, мемориальных сооружений и объектов воинской славы, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Акция пройдет с 22 по 30 апреля.

Для участия в ней необходимо выбрать объект для благоустройства и подать заявку на электронный адрес: voluntertula@gmail.com в срок до 18 апреля.

Предлагаемый список мест для благоустройства на территории Тулы указан в правилах проведения акции.

Подробная информация об акции по телефону: 36-43-56.

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ИСТОЧНИК KP.RU