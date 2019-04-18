Добровольцы займутся благоустройством воинских захоронений в Туле
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В Туле пройдет патриотическая акция «Память наших сердец». В ее рамках добровольцы займутся благоустройством воинских захоронений, братских могил советских воинов, мемориальных сооружений и объектов воинской славы, связанных с событиями Великой Отечественной войны.
Акция пройдет с 22 по 30 апреля.
Для участия в ней необходимо выбрать объект для благоустройства и подать заявку на электронный адрес: voluntertula@gmail.com в срок до 18 апреля.
Предлагаемый список мест для благоустройства на территории Тулы указан в правилах проведения акции.
Подробная информация об акции по телефону: 36-43-56.
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ИСТОЧНИК KP.RU