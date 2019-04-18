От клещей обработали 4,8 га в тульском Заречье
Работы по акарицидной обработке в Туле продолжаются
Фото: Администрация Тулы
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17 апреля 2019 года, специалисты по акарицидной обработке работали в скверах, бульварах, на детских и спортивных площадках в Зареченском округе Тулы.
Как сообщили в администрации Тулы, перед проведением обработки проводится энтомологическое обследование территорий на наличие клещей.
После выполненных работ на участках установят информационные таблички.
В тульском Заречье от клещей обработали уже 4,8 га.
ИСТОЧНИК KP.RU