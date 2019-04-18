В Туле стартует проект «Тренер нашего двора»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-18T09:20:49+03:00

Профессиональные фитнес-тренеры будут проводить бесплатные занятия для желающих

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В ближайшее воскресенье, 21 апреля 2019 года, в Туле стартует беспрецедентный проект «Тренер нашего двора».

В его рамках каждые выходные на спортивных площадках города будут работать профессиональные фитнес-тренеры. Это дает тулякам возможность приобщиться к занятиям физической культурой, получить заряд положительных эмоций на всю неделю, найти единомышленников, и все это абсолютно бесплатно.

21 апреля всех желающих ждут на Пролетарской набережной для силовой тренировки.

Проведут ее начальник управления физической культуры и спорта администрации города Тулы, мастер спорта России по пауэрлифтингу Михаил Трунов и основатель проекта «Город спорта», фитнес-эксперт «Европейской ассоциации здоровья и фитнеса», член ассоциации профессионалов фитнеса России Григорий Борц.

Начало тренировки в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU