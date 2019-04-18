В Туле обсудили организацию питания школьников

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-18T09:17:42+03:00

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В центре образования № 40 имени Героя Советского Союза И.А. Дементьева в Туле прошло совещание по вопросам организации питания школьников.

Напомним, по инициативе главы администрации города Тулы Евгения Авилова в 2018 году во всех центрах образования города начали работу Советы по питанию, в состав которых входят родители, представители компании, осуществляющей организацию питания детей, представители администрации образовательного учреждения, педагогического и ученического коллективов, медицинских работников.

17 апреля, в центре образования № 40, где, по сообщению Совета, были выявлено нарушение санитарно-гигиенического режима. В настоящее время нарушение устранено.

Организацией питания в центре занимается ООО «Торговый Дом «СПП». Благодаря взаимодействию предприятия с родительской общественностью удалось увеличить количество свежих овощей и фруктов в рационе школьника. Кроме того, впервые среди учеников средних и старших классов проводится анкетирование, чтобы в будущем учитывать предпочтения ребят при составлении меню (при условии соблюдения всех нормативных требований).

Отметим, что в настоящее время горячее питание получают 70,6% учащихся: 36115 человек (все дети, питание которых осуществляется за счет средств регионального бюджета, муниципального бюджета, средств родителей). В 15 центрах образования (19 структурных подразделений) питание организовано учреждениями самостоятельно, в 57 центрах образования (79 структурных подразделений) услуги оказываются обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом СПП» в соответствии с контрактом.

Все общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования администрации города Тулы, которые являются получателями продукции животного происхождения, в том числе готовой молочной, мясной, рыбной продукции вовлечены в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», что позволяет избежать попадания в учреждение фальсифицированных продуктов.

При поступлении информации от управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (на предмет выявленных партий фальсифицированной продукции) управлением образования администрации города Тулы незамедлительно информируются руководители общеобразовательных учреждений, с целью недопущения поставки некачественной и опасной продукции в общеобразовательные учреждения муниципального образования город Тула.

ИСТОЧНИК KP.RU