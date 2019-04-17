СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-17T15:46:01+03:00

Участники поучаствуют в актерских тренингах на снятие мышечных зажимов, доверие, партнерство и развитие творческой фантазии и воображения

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25 апреля в 13:00 в Туле впервые состоится областной семинар «Театр, как вид искусства». Мероприятие пройдет на базе ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи».

В рамках семинара состоится встреча с членом международной ассоциации IDEA (International Drama and Theatre Education Association) и Международной Ассоциации Мимов (World Mime Association), создателем, руководителем и режиссёром современного молодёжного театра-студии «МЮСЛИ» Людмилой Кацеро.

В рамках Семинара с участниками мероприятия будут проведены актёрские тренинги на снятие мышечных зажимов, доверие, партнёрство и развитие творческой фантазии и воображения.

Участие в мероприятии бесплатное. Заявки на участие необходимо прислать в срок до 22 апреля 2019 года на электронный адрес ekaterina.trefilova@tularegion.org с темой сообщения «СЕМИНАР».

ИСТОЧНИК KP.RU