СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-17T15:28:26+03:00

Его участниками станут 20 творческих коллективов и свыше 20 солистов из 16 районов Тульской области

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Горожан приглашают на «Тульский гармоньфест». Второй открытый областной фестиваль гармонистов, плясунов, исполнителей частушек состоится 20 апреля. Его участниками станут 20 творческих коллективов и свыше 20 солистов из 16 районов Тульской области.

В программе фестиваля: наигрыши на гармони; частушки под балалайку и гармонь; народные песни; авторские частушки, страдания; припевки; пляски с чечеткой, парные пляски.

Также будет открыта к посещению этнографическая интерактивная выставка-мотив «Узоры о судьбе и надежде», а для самых маленьких участников и зрителей в ретрокинотеатре «Майский» состоится показ мультфильмов.

Туляков ждут в Объединении центров развития искусства, народной культуры и туризма по адресу: Тула, ул. 9 Мая, д. 1 Б в 12.00. Перед началом программы в 11.45 состоится «Частушечный пятачок» с участием всех желающих.

Возрастная категория 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU