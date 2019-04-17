СЕГОДНЯ 15:04 2019-04-17T15:04:02+03:00

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В Тульской области против кори привили 425 человек, в том числе 114 детей. Таковы итоги второй недели прививочной кампании (по состоянию на 12 апреля).

Прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори проводится в регионе с 1 апреля. За 3 месяца года в Тульской области зарегистрировано 12 случаев кори среди детей, не привитых против кори по причине отказов родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU