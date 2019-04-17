2019-04-17T15:01:55+03:00
Общество

Светофор на пересечении ул. Болдина и Оружейной подключили к автономному источнику питания

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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В Туле проводятся работы по обеспечению бесперебойной работы светофорных объектов на период плановых отключений АО «ТГЭС».

Автономный источник питания подключили к светофорному объекту, расположенному на пересечении ул. Болдина и Оружейной сегодня, в 12:00.

Светофор работает в штатном режиме.

Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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