В Туле продолжают эвакуировать бесхозные автомобили

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-17T15:00:03+03:00

Сегодня, 17 апреля 2019 года, брошенную машину увезли с улицы Пузакова

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В Туле бесхозные автомобили выявляются при объездах территорий и по заявлению жителей. С начала года принудительно было эвакуировано восемь таких машин, еще три десятка автомобилей владельцы убрали добровольно.

Эвакуация происходит двумя путями: если автохлам находится на придомовой территории, необходимо решение собрания собственников жилья. Если брошенный автомобиль стоит на неразграниченной территории, выходит комиссия, составляет акт, владельцу направляется уведомление заказным письмом. В течение 30 дней на официальном сайте администрации вывешивается объявление, чтобы владелец добровольно убрал машину. В случае отказа и непринятия мер, автосредство подлежит эвакуации на стоянку для временного хранении.

Как правило, брошенные автотранспортные средства мешают уборке территорий, проезду коммунальной техники, занимают парковочное пространство.

В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 06.12.2017 №4036 «Об утверждении Положения об эвакуации транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории муниципального образования город Тула» брошенные (бесхозные) транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

- являются местом несанкционированного складирования отходов;

- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

После эвакуации на стоянке автомобиль находится не более месяца. Если за это время автовладелец не обратится за транспортным средством, его утилизируют, а доход от утилизации направят в городскую казну.

Автовладелец может вернуть транспортное средство. Выдача автомобиля производится на основании заявления о возврате транспортного средства с подтверждением законности лица владеть и пользоваться автомобилем. При этом с владельца удержат стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU