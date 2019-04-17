В Тульскую область завезли капусту с завышенным содержанием нитратов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-17T14:59:03+03:00

Исследованный образец урожая 2018 года не отвечал требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области нашли в завезенной из Краснодарского края капусте завышенное содержание нитратов. Исследованный образец урожая 2018 года не отвечал требованиям безопасности по санитарно-химическим показателям.

Всего сотрудники управления проверили 86 объектов, реализующих овощи и фрукты. Исследовали 67 образцов плодоовощной продукции отечественного и импортного производства.

За выявленные нарушения возбуждено 78 дел об административном правонарушении. По результатам проверок забраковано и снято с реализации 137 партий овощной продукции и фруктов объемом 1 484 кг.

Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения, обязательных требований к маркировке пищевой продукции, а также отсутствие товарно-сопроводительных документов на продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU