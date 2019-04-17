В Белоусовском парке Тулы пройдет субботник
20 апреля 2019 года, на территории Центрального парка имени Белоусова в Туле пройдет субботник.
В нем примут участие представители органов власти, общественных организаций, коллективы предприятий, студенты и школьники.
Для поддержания бодрого настроения среди участников субботника в парке будет организована работа тульских гармонистов, которые будут ярким дополнением мероприятия и создадут позитивную атмосферу на аллеях парка.
В завершении трудового дня, на площади у здания администрации будет работать полевая кухня, с гречневой кашей и горячим чаем.
Также силами ООО "Хартия" на всей территории парка будет организована инфраструктура раздельного сбора отходов. Волонтеры - сотрудники компании расскажут о правилах сортировки и правильного обращения с отходами.
Начало мероприятия в 9:00.
.
ИСТОЧНИК KP.RU