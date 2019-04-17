В Тулу приедет с гастролями драматический театр из Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-17T14:14:45+03:00

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С 18 по 25 апреля в Туле пройдут гастроли Государственного русского драматического театра Удмуртии (Ижевск).

На сцене Тульского академического театра драмы гости представят лучшие спектакли своего репертуара: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Между небом и землей», «Предложение. Медведь. Свадьба» (по водевилям Чехова), «Покровские ворота», «Слуга двух господ». В свою очередь спектаклям тульского театра будут аплодировать зрители Ижевска.

Государственный русский драматический театр Удмуртии был создан в Ижевске в 1935 году. За последние сезоны коллектив выступал в Тюмени, Перми, Уфе, Казани, Челябинске, Чебоксарах, Рязани, Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU