Сервис «Тула – без ям» продолжает работу

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-17T14:08:06+03:00

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Администрация города Тулы призывает тульских водителей обращаться по вопросам аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна с помощью сервиса «Тула – без ям». Срок выполнения работ по заявке, которая поступит на сервис, составляет 10 дней.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина администрация города Тулы держит аварийно-восстановительный ремонт дорог на особом контроле. На сегодняшний день в городе работает 10 бригад. Кстати, еще пару лет назад работало 2-3 бригады. Нынешнее количество бригад позволяет проводить восстановительные работы оперативнее.

Аварийно-восстановительные работы требуются на тех улицах, где ремонт полотна проводился 6 и более лет назад, гарантийный срок по таким дорогам истек, поэтому восстановлением полотна занимается муниципалитет. По тем дорогам, где гарантийный срок еще не истек, подрядчики приступили к обследованию и затем проведению восстановительных работ по гарантии.

11 марта аварийно-восстановительные работы проводились на улицах Шоссейной, Автомобилистов, Кауля, Советской, Майской, в поселке Плеханово на улице Заводской. Работы ведутся и в дневное, и в ночное время. Кстати, асфальт на ул. Советской и Шоссейной меняли в 2013 году, на Заводской и Автомобилистов – в 2014 году, на улице Майской – в 2010 году.

Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.

Какие тульские дороги ждет большой ремонт в 2019 году?

Список улиц, которые будут отремонтированы в рамках трех программ: проекта «Безопасные и качественные дороги», муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО город Тула», программы «Народный бюджет».

«Безопасные и качественные дороги»

- ул. Судейского;

- ул. Речная от ул. Судейского до ул. 29-й Октябрьский проезд;

- ул. 29-й Октябрьский проезд от ул. Речной до ул. Карпова;

- ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко;

- ул. Пролетарская от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской;

- ул. Пржевальского;

- ул. Д. Гумилевской от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»;

- дорога по Одоевскому путепроводу от Китаевского проезда до ул. Болдина и до ул. Путейской;

- ул. Оборонная;

- ул. М. Горького (дорожное покрытие: от ул. Октябрьской до ул. Алексинское шоссе, тротуар: от ул. Ряжской до ул. Алексинское шоссе);

- Одоевское шоссе;

- ул. Новотульская;

- ул. Бондаренко;

- ул. Новомедвенский проезд от ул. Щегловская засека до ул. Бондаренко;

- ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова);

- ул. Майская (от ул. Вильямса до ул. Бондаренко);

- ул. М. Гончары (от ул. Пузакова до д.11, ул. М. Гончары).

«Народный бюджет-2019»

- улица Бабякина, улица Бункерная от дома 55 до дома 61, улица Прудная, от дома 19 до улицы Бункерной;

- асфальтирование автомобильной дороги от федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань до деревни Барыбинка, территория «Медвенское»;

- улица Ватутина, от улицы Газовой до СНТ № 7 АК «Тулачермет»;

- ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от дома 10-а деревни Волоть до производственной площадки ООО «464 КНИ» в поселке Восточный общей протяженностью 820 м;

- ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) от поворота с автодороги М2 «Крым-Москва-Тула» до дома 10-а деревни Волоть общей протяженностью 1280 м;

- ремонт автомобильной дороги (щебенение) деревня Долматовка-деревня Журавлевка;

- ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в населенном пункте деревня Горюшино, от дома 16 до дома 23;

- ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в деревне Харино, улица Центральная, от дома 92 до дома 160;

- ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) в поселке Маслово по Белоусовскому бульвару от дома 8 по улице Ландышевой до пересечения с Есенинским бульваром дом 32, улица Ландышевая от дома 27 до пересечения с улицей Васильковой.

«Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»

- проезд Тимирязева;

- Пушкинский проезд;

- Торховский проезд;

- ул. Макаренко (от ул. 1-й Чистый проезд и пер. Грачевский до ул. Фестивальной);

- ул. Дзержинского (от ул. Советской до ул. Садовый переулок);

- ул. Богучаровская (от ул. Карпова до ул. 2-й Тесницкий проезд);

- ул. Нестерова и ул. Глухополянская (от ул. Кутузова до д. 24 по ул. Глухополянская;

- ул. Комсомольская (от ул. Пузакова до Тростянского переулка);

- Лобыревский переулок;

- Садовый переулок;

- ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной);

- Денисовский переулок;

- дорога от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. 33 по ул. Садовой в с. Обидимо;

- ул. Заварная (от ул. Литейная до ул. Арсенальная);

- ул. Металлургов, пос. Косая Гора;

- 10-й проезд Мясново;

- ул. Колхозная (от ул. Калужская до Михалковского 2-го проезда);

- 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова;

- ул. Архангельская в д. Ивановка;

- ул. Крестьянская в д. Ивановка;

- обустройство конечной разворотной площадки по ул. Заводской в пос. Плеханово;

- ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);

- ул. Плеханова (от ул. Калинина до д.159 по ул. Плеханова);

- дорога по д. Крутое;

- ул. Вахрушева, п. Косая Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU