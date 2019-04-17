2019-04-17T12:46:44+03:00
Происшествия

В Туле продолжают ловить таксистов-нелегалов

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области продолжаются пресекать правонарушения в сфере пассажирских перевозок на территории региона.

За минувшие сутки в ходе проверок автобусов, микроавтобусов и легковых такси было пресечено 36 нарушений ПДД водителями автобусов.

Наиболее распространенные из них – нарушение правил пользования световыми приборами (9 фактов), нарушений правил применений ремней безопасности (8 фактов).

При проверке легковых такси зафиксировано 4 нарушения, 3 из которых за перевозку пассажиров транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области хакер за взлом отправится в колонию строгого режима
Житель Тульской области ударил ножом бывшего мужа возлюбленной
В Туле ограничат движение трамваев по улице Кирова
В Тульской области десять гидротехнических сооружений работали без декларации безопасности
Светофор на пересечении пр. Ленина и ул. Генерала Маргелова в Туле подключен к автономному источнику питания
В школах Тульской области продолжаются «Уроки цифры»
Мотосезон в Туле откроется 2 мая
Туляк пытался украсть из магазина три шапки
Жительница Тульской области попалась на хищении пива и рыбы
Алексей Дюмин принял участие в коллегии Минпромторга РФ
В Туле открыли мемориальную доску основателю химлицея
Делегация Тульской области посетила с деловым визитом Китай
В Большой Туле автоцистерна с водой опрокинулась на проезжую часть
В Туле красят ограждения и бордюры