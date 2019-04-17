В Туле продолжают ловить таксистов-нелегалов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-17T12:46:44+03:00

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В Тульской области продолжаются пресекать правонарушения в сфере пассажирских перевозок на территории региона.

За минувшие сутки в ходе проверок автобусов, микроавтобусов и легковых такси было пресечено 36 нарушений ПДД водителями автобусов.

Наиболее распространенные из них – нарушение правил пользования световыми приборами (9 фактов), нарушений правил применений ремней безопасности (8 фактов).

При проверке легковых такси зафиксировано 4 нарушения, 3 из которых за перевозку пассажиров транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU