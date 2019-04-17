В Туле продолжают ловить таксистов-нелегалов
В Тульской области продолжаются пресекать правонарушения в сфере пассажирских перевозок на территории региона.
За минувшие сутки в ходе проверок автобусов, микроавтобусов и легковых такси было пресечено 36 нарушений ПДД водителями автобусов.
Наиболее распространенные из них – нарушение правил пользования световыми приборами (9 фактов), нарушений правил применений ремней безопасности (8 фактов).
При проверке легковых такси зафиксировано 4 нарушения, 3 из которых за перевозку пассажиров транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU