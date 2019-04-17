В Тульской области хакер за взлом отправится в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 12:32 2019-04-17T12:50:59+03:00

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Житель Узловой осужден за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. 34-летний мужчина с помощью специальной программы осуществил «компьютерную атаку».

Так он получил доступ к информации одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки и скопировал ее себе на компьютер.

Суд назначил мужчине 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Житель Узловой взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU