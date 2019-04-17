В Тульской области хакер за взлом отправится в колонию строгого режима
Житель Узловой взят под стражу
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Житель Узловой осужден за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. 34-летний мужчина с помощью специальной программы осуществил «компьютерную атаку».
Так он получил доступ к информации одного из Федеральных государственных бюджетных учреждений науки и скопировал ее себе на компьютер.
Суд назначил мужчине 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Житель Узловой взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU